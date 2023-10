Fiskus veräußert Eigentum von „Prinz“ Paul

Bukarest (ADZ) - Die Steuerbehörde ANAF will zwei Besitze des zu Freiheitsentzug verurteilten und seit knapp zwei Jahren im Ausland abgetauchten „Prinzen“ Paul von Rumänien, geborener Lambrino, veräußern. Wie der Fiskus am Dienstag in einer Presseerklärung mitteilte, handelt es sich dabei um eine Immobilie und ein Grundstück in Sinaia, von deren Verkauf sich die Behörde rund 1,2 Millionen Lei (ausschl. MwSt.) erhofft. „Prinz“ Paul war Dezember 2020 vom Obersten Gericht wegen Betrugs bzw. unrechtmäßiger Rückerstattung der früheren königlichen Farm bei Băneasa rechtskräftig zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden.