Bukarest (ADZ) – 2023 sind an den internationalen Bukarester Flughäfen Henri Coandă und Aurel Vlaicu fast 14,7 Millionen Passagiere abgefertigt worden: Das sind über 16,5 Prozent mehr als 2022. Somit verfehlte das Passagieraufkommen nur um Haaresbreite die Rekordzahl im letzten Jahr vor der Pandemie, als knapp 14,73 Millionen Passagiere gezählt wurden. Der Verkehr wurde durch den Krieg in der Ukraine und dann durch den Nahostkonflikt negativ beeinflusst, so die Flughafengesellschaft CNAB.