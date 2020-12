Flugverbindungen nach Großbritannien eingestellt

Bukarest (ADZ) - Wegen einer neuen Mutation von SARS-CoV-2, die sich in Südengland mit alarmierender Geschwindigkeit verbreitet und laut WHO um 70 Prozent infektiöser ist, hat das rumänische Notfallkomitee am Sonntag beschlossen, Großbritannien und Nordirland auf die Liste der Länder mit erhöhtem Infektionsrisiko zu setzen. Dieses bedeutet, dass sämtliche Flüge nach und von Großbritannien und Nordirland ab Montag für 14 Tage suspendiert sind. Einreisende aus diesen Ländern nach Rumänien müssen 14 Tage in Quarantäne verbringen.



Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem für Südostengland und London aufgrund der starken Zunahme der Fälle in den letzten Tagen ein erneuter Lockdown verhängt worden war, der vierte in diesem Jahr. Mehrere Länder aus der Europäischen Union haben bereits ähnliche Einschränkungen verhängt oder planen dies in Kürze. Experten gehen bislang davon aus, dass die neuen Impfstoffe auch vor dieser Mutation schützen.