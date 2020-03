Flugverkehr beinahe eingestellt

Bukarest (ADZ) - Der Flugverkehr in, nach und von Rumänien kommt allmählich zum Erliegen: So stellte die staatliche Fluggesellschaft TAROM am Mittwoch angesichts der nunmehr geltenden ganztägigen Ausgangssperre im Land ihre Inlandsflüge komplett ein – vorläufig für 14 Tage.

Ihrerseits gaben die zur Lufthansa Group gehörenden Fluggesellschaften Lufthansa, Austrian Airlines und SWISS bekannt, ihre Flüge ab und nach Bukarest/Otopeni-Henri Coandă bis zum 19. April zu streichen. Und auch die niederländische Airline KLM teilte mit, ihre Flugverbindung Amsterdam-Bukarest zwischen dem 28. März und dem 3. Mai einzustellen.