Französischer Soldat tot in Bukarester Hotel gefunden

Bukarest (ADZ) - Ein französischer Unteroffizier ist am Sonntag von einem Zimmermädchen tot im hauptstädtischen Pullman-Hotel aufgefunden worden – ersten Erkenntnissen der Gerichtsmediziner zufolge offenbar mindestens 24 Stunden nach seinem Ableben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll die Leiche eine Stichwunde am Hals aufgewiesen haben, wobei eine Schere auf seiner Brust lag. Weder Leiche noch Hotelzimmer hätten Anzeichen von Gewalt oder Zerstörung, gewaltsamem Eindringen oder Diebstahl aufgewiesen, berichteten die Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise. Kriminalpolizisten und Militärstaatsanwälte ermitteln zurzeit auf Hochtouren, zum rumänischen Ermittlerteam dürften aller Wahrscheinlichkeit nach auch französische Kriminalbeamte stoßen. Ermittelt wird nach Angaben der rumänischen Seite noch in alle Richtungen – was bedeutet, dass sowohl Mord als auch Selbstmord oder ein Unfall in Betracht gezogen werden.



Der zu den bei Großschenk/Cincu stationierten französischen Truppen gehörende 41-jährige Unteroffizier hatte am 3. November gemeinsam mit anderen Soldaten in das Bukarester Hotel eingecheckt, die Zimmer waren bis zum 3. Januar gebucht.