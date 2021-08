Fünf Millionen Corona-Geimpfte in Rumänien

Bukarest (ADZ) – Das von Regierungschef Florin Cîțu (PNL) vorgegebene Impfziel von fünf Millionen mindestens einmal gegen das neuartige Coronavirus Geimpften ist endlich erreicht – allerdings mit erheblicher Verspätung. Wie das nationale Impfkomitee am Wochenende bekannt gab, fiel die 5-Mio.-Schranke am Samstag – mit anderen Worten genau zwei Monate nach der vom Premierminister vorgegebenen Frist zum 1. Juni. Vollständig geimpft sind laut Behörden zurzeit mehr als 4,8 Millionen Bürger. Der Virologe Alexandru Rafila (PSD) hob angesichts des mauen Impftempos hervor, dass das weitere vom Regierungschef vorgegebene Impfziel, nämlich bis zum 1. September zehn Millionen Geimpfte zu haben, wohl „bestenfalls in einem Jahr bzw. kommenden Sommer“ erreicht werden könne.



Angesichts der schleppenden Immunisierung rechnen sowohl Behörden als auch Gesundheitsexperten zunehmend mit einer „harten“ vierten Corona-Welle, zumal die aggressive Delta-Mutante des Virus auch hierzulande bald dominant werden dürfte. Man rechne damit, dass es im Land „bis Mitte September etwa 1600 Neuinfektionen pro Tag“ geben werde, sagte der Bukarester Präfekt Alin Stoica (USR-PLUS) der Presse.