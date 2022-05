Fünfter Hauptstadtbezirk offiziell bürgermeisterlos

Bukarest (ADZ) – Der Bezirksrat des 5. Hauptstadtbezirks hat am Donnerstag offiziell die Vakanz des Bezirksbürgermeisteramtes festgestellt, nachdem der bisherige Amtsinhaber Cristian Popescu Piedone letzte Woche in der Causa der „Colectiv“-Brandkatastrophe von 2015 rechtskräftig wegen Amtsmissbrauchs zu vier Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden war und seine Haftstrafe bereits antrat. Hauptstadtpräfekt Toni Greblă teilte wenig später mit, den Beschluss des Bezirksrates umgehend der Regierung zuleiten zu wollen. Im 5. Hauptstadtbezirk müssen nun Teilwahlen angesetzt werden. Bis zur Wahl eines neuen Bezirksbürgermeisters wird das Amt nach dem Willen des Bezirksrates von einem Stellvertreter Piedones kommissarisch ausgeübt.



Der inhaftierte Ex-Bürgermeister scheint sich indes mit seinem Schicksal hinter Gittern nur schwer abzufinden: Dessen Verteidiger teilten mit, dass ihr Klient beim Berufungsgericht Bukarest Beschwerde gegen die Vollstreckung des Urteils wegen Unklarheiten im Tenor des Urteils eingelegt habe. Eine Instanz des hauptstädtischen Berufungsgerichts will Mitte Juni in puncto der von Piedone eingelegten Rechtsmittel befinden.