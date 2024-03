Gabriel mittellos nach Roșia-Montană-Schlappe

Bukarest (ADZ) – Gabriel Resources, Haupteigentümer der Bergbaufirma Roția Montană Gold Corporation, hat eigenen Angaben nach nur noch rund zwei Millionen US-Dollar auf seinen Konten. Seine Aktie, deren Wert an der TSX in Toronto sich zwischen Anfang Februar und letzter Woche mehr als verdoppelt hatte, ist am ersten Börsentag nach der Verkündung des Schiedsspruchs zugunsten Rumäniens im Streit um das Projekt in Roșia Montană abgestürzt und mit 0,05 kanadischen Dollar (Stand Montag) fast nichts mehr wert.



Unklar ist, ob die Firma nun in der Lage ist, die Schiedsgerichtskosten an Rumänien zu erstatten. Das in Washington angesiedelte Weltbank-Schiedsgericht hatte entschieden, dass Gabriel Resources als erfolgloser Kläger insge-samt etwa 10 Millionen Euro plus Zinsen an den rumänischen Staat zu zahlen hat.



Indes hat in Bukarest der Schiedsspruch weitere Folgen. REPER-Chef Dacian Cioloș hat gegen Premierminister Marcel Ciolacu Anzeige bei der Generalstaatsanwaltschaft erstattet. Grund sind Ciolacus Äußerungen in den Tagen und Wochen vor dem Urteil, in deren Zuge der Regierungschef ständig eine Niederlage Rumäniens in Washington prophezeite.