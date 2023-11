Gabriela Firea darf Parteiämter wieder aufnehmen

Bukarest (ADZ) - Die seit Monaten aufs tote Gleis gestellte Ex-Familienministerin Gabriela Firea-Pandele (PSD) ist bei ihrer Parteiführung neuerdings wieder in Gnaden: Die PSD-Leitung entschied am Montag auf einer Sitzung, dass die 51-Jährige ihre beiden Parteiämter, nämlich jenes der ersten stellvertretenden PSD-Vorsitzenden sowie jenes der Chefin des einflussreichen PSD-Verbands Bukarest, wieder aufnehmen darf.



Firea hatte ihre Parteiämter seit dem Sommer ruhen lassen, als sie im Zuge des Mega-Skandals um die Horror-Altenheime in Voluntari vor den Hauptstadttoren auch als Familienministerin zurückgetreten war, nachdem sich herausstellte, dass der Betreiber der beiden Horror-Heime, Stefan Godei, ihr langjähriger Wegbegleiter und Mitarbeiter war, während ihre Schwester und ihre beste Freundin ebenfalls in die Affäre verstrickt waren. Firea selbst beteuerte seither am laufenden Band, „unschuldig“ zu sein und den Preis für ihre Gutgläubigkeit und Menschenliebe zu bezahlen – de facto würden derlei Vorwürfe ausschließlich darauf abzielen, sie aus dem Wahlrennen vom kommenden Jahr um das Amt des Oberbürgermeisters von Bukarest zu ziehen.