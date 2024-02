Galatz und Cugir „Lernende Städte“

Bukarest (ADZ) – Die Städte Galatz und Cugir sind in das globale UNESCO-Netzwerk „Lernende Städte“ aufgenommen worden, wie das Außenministerium mitteilt. Damit sind mit Reschitza nun drei rumänische Städte Teil des Netzwerks, in das am 14. Februar 64 neue Städte aus 35 Ländern aufgenommen wurden. Kriterium für die Aufnahme ist „ein besonderes Engagement in der Förderung lebenslänglichen Lernens in der Gemeinde“. Das Netzwerk wurde 2015 mit dem Ziel des Erfahrungsaustausches zwischen den nunmehr 356 Mitgliedsstädten ins Leben gerufen.