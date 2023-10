Gasversorgung in trockenen Tüchern

Bukarest (ADZ) - Die Erdgasspeicher sind zu 100 Prozent voll. Energieminister Sebastian Burduja teilte mit, dass angesichts des Füllstands und der Produktion Rumänien sogar ohne Importe auskommen könne – vorausgesetzt, der Winter fällt mild aus. Es sei sogar genug da, um bei Bedarf der Republik Moldau zu helfen, meinte er. Im Fall des Falles – harter Winter und große Not in der Moldau – könnte auf Erdgas aus Aserbaidschan zurückgegriffen oder Flüssiggas gekauft werden. Auch die Preisobergrenzen bleiben, so Burduja.