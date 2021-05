Geburtstag: Orban wird zum „Wiederholungstäter“

Bukarest (ADZ) – PNL-Chef Ludovic Orban sorgt mit seiner Geburtstagsfeier erneut für Unmut: Die Medien verrissen den amtierenden Präsidenten des Unterhauses und früheren Regierungschef am Mittwoch als „Wiederholungstäter“, nachdem dieser am Vortag seinen 58. Geburtstag unter Missachtung aller Corona-Regeln ausgelassen im Parlament feierte – und zwar mit Dutzenden geladenen Politikern, die sowohl gegen die Atemschutz-Pflicht in Innenräumen als auch gegen die geltende Mindestabstandspflicht verstießen. Vor einem Jahr hatte Orban als damaliger Premierminister aus genau demselben Anlass für einen Eklat gesorgt, nachdem Fotos von seiner Geburtstagsfeier der Presse zugespielt wurden, die ihn und seine Minister beim Feiern zeigten – und zwar gleichfalls ohne Mundschutz oder Einhaltung des Mindestabstands. Angesichts der Empörungswelle hatten daraufhin fünf Minister seines Kabinetts Selbstanzeige bei der Polizei erstattet und saftige Bußgelder wegen Verstoßes gegen die geltenden Corona-Regeln berappt.