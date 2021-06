Gedenken an das Pogrom von Jassy vor 80 Jahren

Bukarest (ADZ) – Als „eine der blutigsten Seiten der Geschichte Rumäniens“ bezeichnet Staatspräsident Klaus Johannis das Pogrom von Jassy/Iași in einer Nachricht zum Anlass des Gedenktags: Vor 80 Jahren, von 28. bis 30. Juni 1941, wurden etwa 13.000 Jüdinnen und Juden ermordet. Angeordnet hatte das Massaker Ion Antonescu, durchgeführt wurde es von rumänischen Regierungstruppen unter Unterstützung deutscher Einheiten.



Der Präsident mahnt an, die Stirn im Gedenken an die Getöteten zu senken und die Lehren der Geschichte im Gedächtnis zu behalten. In letzter Zeit werde beobachtet, wie Hassreden, Versuche der Geschichtsverzerrung, Populismus und Antisemitismus im öffentlichen Raum wieder sichtbar werden. „Wir sind verpflichtet, unsere Werte, die Prinzipien der Demokratie, des Rechtsstaats zu verteidigen.“



Die Notwendigkeit dessen zeigt ein Angriff auf die Synagoge von Broos/Orăștie in der Nacht auf Montag, bei dem einige Fenster zerstört wurden.