Gedenktage für Holocaust und Opfer des Kommunismus

Bukarest (ADZ) - Staatspräsident Klaus Johannis fertigte am Freitag zwei Gesetze für nationale Feiertage aus: Der Gedenktag „Samudaripen“ erinnert an die Roma-Opfer des Holocausts und soll am 2. August begangen werden, der Gedenktag für die Opfer der Deportationen zur Zeit des kommunistischen Regimes am 18. Juni.



Die Gesetzesinitiative für „Samudaripen“, in Roma-Sprache „Massenmord“, wurde vom Abgeordneten der Roma-Minderheit Vasile Daniel, Mitglied der Roma-Partei Pro Europa, eingebracht. Er erinnert an die Vernichtung von 2897 Roma im Konzentrationslager von Auschwitz-Birkenau am 2. August 1944. „Es gab keine überlebenden Roma oder Sinti in den Lagern von Auschwitz“, motivierte dieser den Vorschlag, „Josef Mengele zeigte besonderes Interesse an den Roma und hat sie grauenvollen Experimenten unterzogen.“ An den beiden Gedenktagen sollen kulturelle Veranstaltungen organisiert und themenspezifische Sendungen im nationalen Fernsehen ausgestrahlt werden.