Gefälschte Corona-Tests entdeckt

Klausenburg (ADZ) – Am Flughafen Klausenburg/Cluj-Napoca haben am Montag vier Personen versucht, mit gefälschten Corona-Tests eine Flugreise anzutreten. Wie das Luftverkehrspolizeibüro der regionalen Verkehrspolizeiabteilung Klausenburg berichtete, legten am 31. Mai ein Paar aus dem Kreis Hermannstadt/Sibiu sowie zwei Männer aus Bistrița-Năsăud Test-Zertifikate vor, die den Verdacht auf Fälschung erregten. Es werde nun untersucht, ob damit Fälschungsdelikte begangen wurden, die gemäß Strafgesetzbuch geahndet werden.