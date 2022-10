Gehälter für staatliche IT-Experten erhöhen?

Bukarest (ADZ) – Eine Arbeitsgruppe des Finanz- und Arbeitsministeriums analysiert mit Vertretern des Inlandsnachrichtendienstes (SRI) und des Sondertelekommunikationsdienstes (STS) eine mögliche Änderung des Gehaltsschemas für IT-Spezialisten in den Behörden, berichtet Profit.ro. Es gäbe derzeit einen großen Mangel an IT-Experten im Staat, doch zahle der private Arbeitsmarkt doppelt oder dreimal so viel. Insbesondere für die im Wiederaufbau- und Resilienzplan (PNRR) angeführten Digitalisierungsprojekte benötigt der Staat dringend IT-Spezialisten.



Eine starke Anhebung der Gehälter für staatliche IT-Experten würde jedoch den Druck auf die Privatwirtschaft erhöhen. Außerdem bestünde die Gefahr des Missbrauchs durch das Deklarieren von anderen Angestellten des öffentlichen Systems als „IT-sten“. Diskutiert wird daher eine Gehaltsminderung bei mangelnder Leistung sowie die Verpflichtung zur Rückerstattung der für mehrjährige Leistung kalkulierten Gehälter bei vorzeitiger Kündigung.