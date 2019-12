Gendarmerie-Protokolle keine Verschlusssache mehr

Bukarest (ADZ) - Innenminister Marcel Vela hat am Wochenende angekündigt, dass die Geheimhaltungsstufe der Protokolle der Gendarmerie-Telefongespräche vom 10. August 2018 aufgehoben wurde, damit diese an die Direktion zur Bekämpfung des Bandenverbrechens und des Terrorismus (DIICOT) weitergeleitet werden können. Zur Aufklärung der Gewalttaten von Gendarmerie und Polizei, die am 10. August 2018 während einer großen Antiregierungsdemonstration in Bukarest stattfanden, sollen diese Protokolle von essentieller Bedeutung sein. Insgesamt handelt es sich um die Aufnahme von 250 Stunden Telefongesprächen, die Protokolle von 248 Stunden sollen der DIICOT zur Verfügung gestellt werden. Die restlichen zwei Stunden betreffen Dienstgeheimnisse anderer Behörden. Laut Vela werde man nun eine lückenlose Aufklärung der Ereignisse gewährleisten und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Da die Militärstaatsanwaltschaft bereits eine Aufhebung der Geheimhaltung gefordert hatte und sich vorher das Innenministerium und die Gendarmerie geweigert haben, müssen sich nun auch einige Beamte seines eigenen Hauses verantworten, so Vela.