Geoană: Die nächsten Jahre keine Ruhe vor Russland

Bukarest (ADZ) – Die jüngsten politischen Ereignisse in Russland zeigen, dass Russland auch in den nächsten Jahren als unberechenbar und potenziell gefährlich betrachtet werden muss, erklärte NATO-Vizegeneralsekretär Mircea Geoan˛ am Montagabend auf Digi24-TV, und beeilte sich, anzufügen, „auch wenn derzeit keine unmittelbare Kriegsgefahr besteht“. Dies sei jedoch eine Realität, die man auch den Bürgern „in aller Ruhe“ vermitteln müsse. „Wir sehen ein Russland, dass sich von der Logik einer minimalen Kooperation mit dem Westen entfernt hat“, das jüngste Interview von Präsident Putin mit einem amerikanischen Journalisten zeige, dass in der strategischen Kommunikation wie in der Pseudo-Wahlkampagne die Rhetorik „Russland, die vom bösen und vernichtenden Westen belagerte Festung“ zur Staatspolitik geworden sei.

In diesem Kontext sei eine Stärkung der NATO-Kräfte wichtig, sowie die Vorbereitung auf ein negatives Szenario. „Was bedeutet, dass dieses Szenario nicht passiert“, denn Putin „versteht die Sprache der Stärke“, so Geoană . Derzeit erhebe die NATO eine Analyse in Bezug auf die pflichtmäßig in die eigene Verteidigung zu investierenden zwei BIP-Prozent der Mitgliedsstaaten.