Gerea verlässt ALDE, weitere Abgänge möglich

Bukarest (ADZ) - Der Abgeordnete Andrei Gerea hat am Mittwoch angekündigt, dass er die ALDE-Partei verlässt. Der Ex-Minister erklärte, dies sei eine Reaktion darauf, dass er erneut von der Führung des Bukarester Parteiverbands ausgewechselt wurde. Dem Präsidenten der Allianz der Liberalen und Demokraten, Călin Popescu-Tăriceanu, warf Gerea vor, er hätte kein Interesse an der Reformierung der ALDE, sondern würde schädliche und verlogene Spielchen betreiben. Der Abgeordnete, der zwischen 2013 und 2015 zunächst Wirtschafts-, anschließend Energieminister war, gab an, er würde sich nun außerhalb der ALDE dem Projekt „Durch uns selber“ („Prin noi înșine“) widmen.

ALDE-Vorsitzender Tăriceanu erklärte auf Facebook, dass die Unterstützung, die er Andrei Gerea in der Vergangenheit entgegengebracht habe, ein schwerwiegender Fehler gewesen sei. Er habe gehofft, dass Gerea mit der Zeit „heranreifen“ werde, nun habe sich Gerea für eine andere Partei entschieden.



Der Abgeordnete Ică Calotă kündigte am Mittwoch ebenfalls an, die Partei zu verlassen, und sagte, 12 weitere ALDE-Parlamentarier würden demnächst folgen. Die ALDE stellt sowohl im Senat als auch im Abgeordnetenhaus keine eigene Fraktion mehr.