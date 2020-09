Gericht lehnt Auflösung der PSD ab

Bukarest (ADZ) - Der inhaftierte frühere „starke Mann“ des Landes, Ex-PSD-Chef Liviu Dragnea, hat am Montag in seinem Rachefeldzug gegen die eigene Partei vor Gericht eine weitere Niederlage einstecken müssen: Das Landgericht Bukarest lehnte Dragneas Antrag auf Auflösung der PSD nämlich kurzerhand ab – für den 57-jährigen Häftling bereits der zweite Schlag in dieser Causa, nachdem er Ende 2019 schon das Berufungsgericht Bukarest damit beschäftigt hatte, ebenfalls vergeblich. Das jüngste Urteil des hauptstädtischen Landgerichts ist allerdings nicht rechtskräftig, Dragnea kann, sofern er will, dagegen Berufung einlegen.