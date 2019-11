Gesetzentwurf: 14 Parlamentarier für die Diaspora

Bukarest (ADZ) - Angesichts der Rekordbeteiligung der Auslandsrumänen an der Stichwahl von Sonntag hat die Reformpartei USR am Montag auf einen von ihr bereits vor einem Jahr im Parlament hinterlegten Gesetzesentwurf verwiesen, der eine Aufstockung der Zahl der Parlamentarier für die Diaspora von derzeit 6 auf künftig 14 (4 Senatoren und 10 Abgeordnete) vorsieht. Die PSD habe diese Gesetzesinitiative ein ganzes Jahr lang blockiert, sie könne jedoch umgehend „entstaubt“ und bereits auf der kommenden Parlamentssitzung verabschiedet werden, um der Diaspora zu einer besseren Vertretung im Parlament zu verhelfen, so die USR.