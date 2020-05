Gesetzentwurf über Annullierung der Notstands-Bußgelder

Bukarest (ADZ) - ALDE, Pro Romania und UDMR haben ihren bereits angekündigten Gesetzentwurf über die Annullierung der wegen Verstößen gegen die Notstands-Beschränkungen verhängten Bußgelder am Dienstag im Senat hinterlegt. Wie ALDE-Chef Căin Popescu-Tăriceanu der Presse sagte, zielt der Gesetzentwurf keineswegs darauf, „alle Bußgelder annullieren“ zu lassen – so etwa seien Strafen wegen „Verstößen gegen Quarantäne- oder Absonderungs-Auflagen“ ausgeklammert worden. Der ALDE gehe es vor allem darum, die „Gerichte angesichts der drohenden 300.000 Klagen und Verfahren vor dem Kollaps zu bewahren“, so Tăriceanu.