Gesetzesvorlage über Frauenquote im Parlament

Bukarest (ADZ) - Arbeitsministerin Gabriela Firea-Pandele (PSD) hat am Dienstag im Parlament ihre im Frühsommer angekündigte Gesetzesvorlage über die Einführung einer Frauenquote hinterlegt. Die Vorlage sieht die Einführung einer Frauenquote von 30 Prozent bei Kommunalwahlen sowie in den Verwaltungen von Staatsunternehmen vor, die, Firea zufolge, gemessen an den privaten Unternehmen in puncto von Frauen bekleideter Führungspositionen weit hinterherhinken. Zudem gehe es ihr darum, „in einem Land, in dem 6 von 10 Befragten das traditionelle Muster der Frau in der Küche befürworten“, Vorurteile abzubauen, so die Ministerin.