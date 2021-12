Gespräch zwischen Joe Biden und den „Bukarest Neun“

Bukarest (ADZ) – Im Online-Gespräch zwischen US-Präsident Joe Biden und Staatspräsident Klaus Johannis zum Thema Bedrohung der Ukraine durch Russland hat letzterer die Wichtigkeit einer zunehmenden NATO-Präsenz in der Region für die euro-atlantische Sicherheit betont. Auch müsse sichergestellt sein, dass diese vollständig gerüstet sei, um den Provokationen Russlands zu begegnen.



Am Donnerstag fand eine Video-Konferenz zwischen US-Präsident Joe Biden und den Staats- und Regierungschefs der „Bukarest Neun“ statt – eine Allianz, die 2015 infolge der russischen Annexion der Krim zwischen Rumänien und Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, der Slowakei, Tschechien und Ungarn geschlossen wurde.



Dabei wurde die zunehmende Präsenz russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine besprochen. Biden informierte sich über die diesbezüglichen Einschätzungen seiner Amtskollegen und stellte die Ergebnisse seines kürzlich stattgefundenen Gesprächs mit Präsident Vladimir Putin vor. Im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine würden die USA keine Streitkräfte schicken, da das Land kein NATO-Mitglied sei – er habe Putin aber verdeutlicht, dass ein Einmarsch „beispiellose wirtschaftliche Folgen“ hätte.