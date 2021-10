Gesundheitsamt Ilfov will Online-Unterricht

Bukarest (ADZ) – Das Gesundheitsamt DSP Ilfov hat am Mittwoch allen Schulen im Landeskreis den Übergang auf virtuellen Unterricht empfohlen, zumal die Covid-19-Inzidenz über 15 pro Tausend Einwohner liegt, in den Ortschaften Clinceni und Corbeanca sogar über 20. Die Maßnahme sollte für 14 Tage eingeführt werden, mit Verlängerungsmöglichkeit je nach Lage. Laut Nachrichtenportal G4Media hat DSP Ilfov einen Lockdown für den gesamten Kreis vorgeschlagen, was die Präfektur jedoch zurückgewiesen habe. Trotzdem soll DSP Ilfov auf der Empfehlung zum allgemeinen Online-Unterricht bestehen.



Interims-Bildungsminister Sorin Cîmpeanu (PNL) kritisiert, DSP Ilfov würde mit solchen Empfehlungen seine Befugnisse weit überschreiten und außerdem gegen den Beschluss des Gesundheits- und Bildungsministeriums Nr. 5338/2021 sowie den des Notfallausschusses CNSU Nr. 76 verstoßen. Cîmpeanu erinnerte DSP Ilfov daran, dass es dem von Cseke Attila (UDMR) interimistisch geleiteten Gesundheitsministerium unterstellt ist. Ebenfalls erklärte er am Mittwoch für den Sender Digi24, dass derzeit landesweit 15 Prozent der Schüler Online-Unterricht erhalten und vier Prozent der Schulen dies beantragt haben.