Gesundheitsbehörden: Risiko neuer Polio-Fälle steigt

Bukarest (ADZ) - Nach Angaben der Gesundheitsbehörden steigt hierzulande das Risiko einer neuer Ausbreitung des Poliovirus, das bekanntlich Kinderlähmung bzw. die ansteckende Infektionskrankheit auslöst, die sogar zum Tod führen kann. Da die Polio-Impfquote hierzulande bei lediglich 75-76 Prozent liege, könne diese Gefahr keineswegs ausgeräumt werden, erklärte Adriana Pistol, Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, am Wochenende im öffentlichen Fernsehen. Pistol empfahl daher allen Eltern, ihre Kinder, sofern ungeimpft, umgehend immunisieren zu lassen, sowie allen Erwachsenen, sicherheitshalber auf eine Auffrischimpfung zu setzen. Nach Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollte die Polio-Impfquote eines Landes bei mindestens 95 Prozent liegen.



Zwar gilt Europa seit zwanzig Jahren als poliofrei, doch nimmt das Risiko mittlerweile vor dem Hintergrund von Krieg und Migration zu. Bis vor Kurzem zirkulierte das wilde Poliovirus praktisch nur noch in Pakistan und Afghanistan, doch wurden in diesem Jahr erstmals wieder Infektionsfälle in Malawi und Mosambik gemeldet. Das hochansteckende Virus wird oft über verunreinigtes Wasser verbreitet.