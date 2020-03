Gesundheitsminister: Covid-19 verbraucht viele Ressourcen – 308 Fälle

Bukarest (ADZ) - Gesundheitsminister Victor Costache hat am Donnerstagabend in einer Fernsehsendung angegeben, dass die Covid-19-Erkrankung an und für sich keine sehr komplizierte Krankheit sei, jedoch eine, die viele Ressourcen aufbrauche, Medikamente und weiteres medizinisches Material. Er erklärte, dass in Krankenhäusern derzeit über 4000 Patienten behandelt werden könnten – nur in Bukarest seien über 1700 Betten frei. Sollte die Zahl der Erkrankten darüber hinausgehen, werde man anfangen, leichte Fälle zuhause zu behandeln. Man erweitere aber auch die Kapazität, es sei wichtig, „einen Schritt vor der Krankheit zu sein“.



Am Freitagmittag stieg die Zahl der Covid-19-Erkrankungen auf 308 Fälle, ein Anstieg um 31 in den vergangenen 24 Stunden. Wie der Krisenstab der Regierung mitteilte, gab es zwei schwere Fälle, 11 internierte Patienten, 31 Personen galten als geheilt und es wurden bisher 8284 Tests durchgeführt. 4044 Personen befanden sich in Quarantäne, 45.432 weitere in häuslicher Isolation.



Der Gesundheitsminister gab Donnerstagabend auch an, man hoffe, kommende Woche 1000 zusätzliche Beatmungsgeräte zu erhalten. Am Donnerstag war außerdem ein Transport mit Material für Krankenhäuser eingetroffen, darunter zwei Millionen Atemschutzmasken und 50.000 Schutzanzüge. Die Behörden identifizieren auch laufend, welche Hotels für Quarantäne-Plätze verwendet werden könnten.