Gesundheitsminister hofft auf Fallzahlen-Plateau

Bukarest (ADZ) - Gesundheitsminister Nelu Tătaru (PNL) hofft nach eigenen Angaben, dass sich die täglichen Neuinfektionen mit dem SARS-CoV2-Virus bei „rund 1500 – 1600“ einpendeln und die „Plateau-Phase“ der letzten Wochen folglich bis Monatsende andauert.



Von der Presse am Donnerstag zum jüngsten Infektionsstand bzw. dem neuen Negativrekord von Mitte der Woche (1713 Neuinfektionen am Vortag) befragt, stellte Tătaru klar, dass dieser keineswegs mit dem vor wenigen Tagen erfolgten Schulbeginn in Verbindung gebracht werden darf, dessen Konsequenzen erst „Ende September, Anfang Oktober“ sichtbar würden. Angesichts des Schulbeginns und der am 27. September anstehenden Kommunalwahl sei dieser Monat jedoch zweifelsfrei ein „schwieriger“, mit „schwankenden“ täglichen Fallzahlen, wobei die 2000-Fälle-Marke durchaus gesprengt werden könnte, sollten die Menschen leichtsinnig sein bzw. die nötigen Schutzvorkehrungen in den Wind schlagen, so Tătaru.



Der Gesundheitsminister teilte des Weiteren mit, dass Rumänien drei Millionen Dosen Influenza-Impfstoff bestellt hat, von denen die ersten 330.000 bereits bei den lokalen Gesundheitsämtern eingetroffen sind.