Gesundheitsminister zurückgetreten

Bukarest (ADZ) - Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hierzulande hat Gesundheitsminister Victor Costache am Donnerstag das Handtuch geworfen: Costache trat am Vormittag überraschend zurück, Gründe dafür wurden keine genannt.



Den Medien zufolge soll der Minister allerdings „gegangen“ worden sein: Vor dem Hintergrund der nacheinander kollabierenden öffentlichen Krankenhäuser sei er innerhalb des liberalen Kabinetts zunehmend in die Kritik geraten, Regierungschef Ludovic Orban habe ihm schließlich am Vormittag wegen schlechten Krisenmanagements den Schritt zurück nahegelegt.



Orban selbst trat wenig später vor die Presse, dankte Costache knapp für die „gute Zusammenarbeit“ und teilte mit, dem Staatsoberhaupt den Staatssekretär im Gesundheitsministerium Nelu Tătaru als Amtsnachfolger vorschlagen zu wollen. Tătaru habe „gegen die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus von Anfang an vorderster Front gekämpft“ und werde dies auch weiterhin tun, sagte der Premier.



Laut Presse dürfte Staatschef Klaus Johannis dem Personalvorschlag stattgeben und den neuen Gesundheitsminister umgehend vereidigen.