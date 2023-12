Gesundheitsministerium ruft Masern-Epidemie aus

Bukarest (ADZ) – Das Gesundheitsministerium hat am Dienstagabend eine Masernepidemie auf Landesebene wegen „des besorgniserregenden Anstiegs der Masernfälle sowie der großen Zahl von Krankenhauseinweisungen infizierter Kinder“ ausgerufen, „um die Impfung von Kindern zwischen 9 und 11 Monaten, der ungeimpften Kinder oder jener mit einem unvollständigen Impfschema zu ermöglichen“. Derzeit seien landesweit fast 2000 Fälle in 29 Landeskreisen registriert, hieß es im Pressekommuniqué des Gesundheitsministeriums. Diese Angaben scheinen jedoch mit jenen des Öffentlichen Gesundheitsamtes INSP, das seit Jahresanfang bis Ende November insgesamt 1855 Masernfälle landesweit verzeichnet hat, nicht übereinzustimmen. In der letzten Novemberwoche wurden hierzulande laut INSP 192 Masernfälle verzeichnet.



Ungeachtet dessen soll das Gesundheitsministerium gemeinsam mit Hausärzten eine Informationskampagne für Eltern durchführen, um die Einhaltung des Impfprogramms zu verbessern.