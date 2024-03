Gesundheitswesen: Streik immer wahrscheinlicher

Mitglieder der Gewerkschaftsföderation „Solidaritatea Sanitară“ haben am Montag in Bukarest als letzte Aktion vor dem Streik einen Protestmarsch vom Victoriapalast bis zum Parlamentsgebäude organisiert. Etwa 5000 Personen haben sich an der Demonstration beteiligt. | Foto: Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu