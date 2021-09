Gewerkschaft Sanitas läuft Sturm gegen Zertifikatspflicht

Bukarest (ADZ) – Die Gewerkschaft Sanitas wehrt sich gegen die Einführung des grünen Zertifikats als Pflicht für medizinisches Personal, demzufolge zur Berufsausübung eine Immunisierung durch vollständige Impfung oder Krankheit oder ein negativer, selbst zu bezahlender Covid-Test nachgewiesen werden muss. Andernfalls droht erst Beurlaubung, dann Auflösung des Arbeitsvertrags. Damit werde der Premier „seine Armee selbst um die Hälfte reduzieren“, dies „mitten im Krieg“, so die Message an „General“ Florin Cîțu. Nach Veröffentlichung im Amtsblatt werde rund die Hälfte des medizinischen Personals, „Menschen, die auf ihrem in der Verfassung garantierten Recht auf Entscheidungsfreiheit zur eigenen Person beharren“, von ihren Verträgen entbunden sein, heißt es, und dies „am Gipfel der Welle 4, mit vollen Intensivstationen und ungenügendem, von eineinhalb Jahren Gesundheitskrise erschöpftem Personal“.



Die Gewerkschaft Tesa hingegen pocht auf Gratis-Tests für das gesamte Gesundheitspersonal.