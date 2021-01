Gewerkschaftsbund „Solidaritatea Sanitară“ plant Proteste

Bukarest (ADZ) - Seit gestern protestiert der Gewerkschaftsbund „Solidaritatea Sanitară“ mit Protestbriefen an Parlamentarier, für 14. Januar sind Demonstrationen vor Präfekturen und Regierungssitz geplant. Gefordert wird unter anderem eine Ausnahme von OUG 226/2020, das Beamtengehälter einfriert, sowie Maßnahmen zur Reduzierung der Infektionen mit Covid-19: ausreichende Mengen Schutzausrüstung, Standards zu deren Nutzungsdauer, Reduzierung der Einsatzzeit in Schutzkleidung auf drei Stunden, Klassifizierung von Covid-19 als Berufskrankheit und Unterstützung für Kinder von an Covid-19 verstorbenen Kollegen.