Gheorghiță: Mehr Corona-Fälle bei jungen Leuten

Bukarest (ADZ) – Seit zwei Wochen steigen die Covid-19-Infektionen unter Jugendlichen auch hierzulande an, warnt der Koordinator der Impfkampagne, Valeriu Gheorghiță. Für die Altersgruppe der unter 40-Jährigen wurde ein Zuwachs von 120 Prozent verzeichnet. „Es gibt klar einen steigenden Trend auf nationalem Niveau.“ Ab einem gewissen Zeitpunkt geht dieser in exponentielles Wachstum über. Hochrechnungen zufolge könnten bis Mitte September 1500 Neuinfektionen an der Tagesordnung sein. In anderen Ländern habe die Delta-Variante zu einem Anstieg vor allem unter den 14- bis 25-Jähigen geführt.