Gheorghiță warnt vor neuem Anstieg der Corona-Fälle

Bukarest (ADZ) – Die Gesundheitsbehörden erwarten in etwa ein bis zwei Wochen einen Stopp der sinkenden Covid-19-Neuinfektionen und eventuell einen erneuten Anstieg, dies als Folge der Wiederaufnahme des physischen Schulbetriebs, so Valeriu Gheorghiță, Leiter des Nationalen Impfkomitees (CNCAV) auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Die Impfrate der über 12-Jährigen liege erst bei rund 43 Prozent. „Es ist klar, dass die Pandemie nach Welle 4 nicht beendet ist.“ In Ländern mit hoher Impfrate sei jedoch „im Gegensatz zu uns“ die Mortalität stark reduziert. „Wenn wir uns jetzt nicht besser vorbereiten, werden uns künftige Wellen „ebenso schlimm, vielleicht schlimmer treffen”, warnt der Militärarzt. „Der Virus passt sich ständig an, entwickelt sich, wird immer ansteckender”.



Einer Analyse der New York Times zufolge ist die Zahl der Corona-Toten in der ersten Novemberwoche in Europa um 10% hochgeschnellt, vor allem in Russland, der Ukraine und Rumänien, während sie global um 4% gesunken ist.