Gorghiu über abgetauchte und ausgelieferte Verurteilte

Bukarest (ADZ) - Nach Angaben von Justizministerin Alina Gorghiu (PNL) sind in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres knapp 600 hierzulande rechtskräftig Verurteilte, die ins Ausland abgetaucht waren, ausgeliefert worden. Wie die Ressortministerin dem Sender B1 TV sagte, lieferte Großbritannien die meisten flüchtigen Verurteilten aus, gefolgt von Spanien und Italien. Insbesondere Italien sei zu einem Zufluchtsort für verurteilte Ex-Politiker wie Ionel Arsene und frühere Behördenchefs wie die Ex-DIICOT-Chefin Alina Bica geworden, weswegen sie bei dem kommende Woche anstehenden Rat für Justiz und Inneres in Brüssel auch ein Gespräch mit ihrem italienischen Amtskollegen führen wolle, um die einschlägigen bilateralen Beziehungen zu vertiefen – und zwar nicht bloß in Hinblick auf rumänische Verurteilte, die sich ihrer gerechten Strafe zu entziehen versuchen, sagte Gorghiu. Die Justizministerin fügte hinzu, zurzeit auch um den Ausbau zweier Haftvollzugsanstalten bemüht zu sein.