Gratis-Mundschutz für mehr als zwei Millionen Bürger

Bukarest (ADZ) - Die liberale Regierung hat am Donnerstag per Eilerlass die Verteilung des vom Parlament beschlossenen Gratis-Mundschutzes für benachteiligte Personen geregelt.



Wie Gesundheitsminister Nelu Tătaru am Donnerstagabend mitteilte, werden kostenfreie Schutzmasken an rund 2,3 Millionen Bürger verteilt – und zwar jeweils 50 Stück pro Person für einen zweimonatigen Zeitraum.



Davor hatte Premierminister Ludovic Orban erläutert, dass das Parlament im Grunde die „Lage verkompliziert“ habe: Statt den Menschen die kostenfreien Atemschutzmasken auf einfachem Weg, nämlich durch die Post infolge einer Vereinbarung mit dem Arbeitsministerium, zukommen zu lassen, müsse die Regierung über ihr Gesundheitsministerium diese nun, wie vom Parlament vorgeschrieben, zunächst an die lokalen Gesundheitsämter und letztere dann an die Kommunalbehörden weiterleiten, bevor sie endlich verteilt würden.



Laut Eilerlass der Regierung steht der Gratis-Nasen-Mundschutz Sozialhilfe- oder Familienbeihilfeempfängern, Rentnern mit Altersbezügen, die unter der Mindestrente (704 Lei) liegen, Kriegsveteranen, -witwen und -invaliden sowie Personen mit Behinderungen (voll- sowie minderjährige) zu.