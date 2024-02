Greenpeace-Klage wegen Neptun Deep

Bukarest (ADZ) – Die Umweltschutzorganisation Greenpeace zieht gegen OMV Petrom und Romgaz sowie die rumänische Umweltschutzbehörde APM wegen „schwerwiegender Unstimmigkeiten“ und „Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen“ in der Erteilung des Bebauungsplans (PUZ) für das Erdgasförderprojekt im Schwarzen Meer „Neptun Deep“ vor Gericht, teilten Vertreter der Organisation am Mittwoch der Nachrichtenagentur Agerpres mit. Der Bebauungsplan sei „im Interesse der Unternehmen“ und ohne grundlegende Studien zur korrekten Einschätzung der Risiken für Menschenleben, für die Ökosysteme des Schwarzen Meeres und in weiterer Folge für die Auswirkungen auf den Klimawandel erteilt worden und würde ein „immenses Risiko für das Schwarze Meer“ darstellen, erklärte Greenpeace-Kampagnenkoordinator Alin Tănase. Aufgrund dieser Mängel sei die erteilte Umweltgenehmigung nicht rechtskräftig, schlussfolgerten die Rechtsanwälte des Anwaltsbüros Revnic, Cristian und Partner, das Greenpeace vertritt, so Dobrogea Live.