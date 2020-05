Griechenland öffnet für Touristen

Bukarest (ADZ) - Ab 15. Juni sollen Touristen aus Rumänien und weiteren 18 Ländern, ausgewählt nach epidemiologischen Gesichtspunkten, in Griechenland Urlaub machen dürfen – ohne Covid-19-Test oder Quarantäne, teilte Tourismusminister Harry Theoharis am Mittwoch mit. 500 griechische Strände wurden bereits eröffnet. Dort gelten strikte Regeln, was soziale Distanz betrifft. Auf 1000 Quadratmetern dürfen sich nur 40 Personen aufhalten, der Abstand zwischen den Sonnenschirmen muss mindestens vier Meter betragen.