Griechischer Premier bedankt sich für Feuerwehreinsatz

Bukarest/Athen (ADZ) - Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis hat sich am Mittwoch in einem Telefonat mit Staatspräsident Klaus Johannis im Namen des griechischen Volkes für den Einsatz der rumänischen Feuerwehrleute bei der Bekämpfung der verheerenden Brände bedankt. Laut einer Pressemitteilung der Präsidentschaft hat Johannis seinerseits die „Solidarität mit dem griechischen Volk in diesen schweren Zeiten“ betont sowie sein Mitgefühl den Opfern und allen betroffenen Personen ausgesprochen und die ausgezeichneten bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern unterstrichen.