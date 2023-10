Grindeanu: Getreideexporte über Donau intensivierbar

Bukarest (ADZ) – Die zu 70 Prozent über Rumänien laufenden Getreideexporte aus der Ukraine könnten leicht und schnell weiter intensiviert werden, sagte Transportminister Sorin Grindeanu (PSD) am Montagabend dem TV-Kanal Digi24. Eine erste Maßnahme könne ein 24-stündiger Schiffsverkehr auf dem Sulina-Donauarm sein, der derzeit nur tagsüber befahren wird. Von monatlich über 2,5 Millionen Tonnen Getreide für den Transit könnte man durch „einige Maßnahmen“ rasch auf 4 Millionen Tonnen kommen, hätten auch die Gespräche in Galatz mit den Amerikanern, den Ukrainern und mit der EU-Kommission ergeben. Auf die Gefahr einer Störung der GPS-basierten Navigationssysteme angesprochen, meinte Grindeanu, in einer Konfliktzone könne „alles passieren“, es seien auch bereits Gefahren abgewendet worden, die zu „Tragödien“ hätten führen können. Auch erwähnte er, Schiffen, die auf die Einfahrt in die ukrainischen Häfen von Reni und Ismajil warten, die Erlaubnis zum „Parken“ auf rumänischem Donauufer erteilt zu haben.