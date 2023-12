Grindeanu: Sulina-Kanal jetzt 24 Stunden befahrbar

Sulina (ADZ) – Seit Donnerstag ist die Schifffahrt auf dem Sulina-Kanal rund um die Uhr möglich. „Ein extrem wichtiger Schritt“, um das von Rumänien angestrebte Ziel, den monatlichen Transport von mindestens vier Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine zum Hafen Konstanza zu sichern, erklärte Transportminister Sorin Grindeanu. Das Projekt „Primus“, das sichere nächtliche Navigation ermögliche, sei abgeschlossen. Außerdem wurden mit Hilfe der US-Partner und der EU-Kommission 18 zusätzliche Lotsen ausgebildet.



„Mit der Implementierung dieser Projekte und mit den Investitionen in den Hafen von Konstanza sowie in Ausrüstung sind wir auf dem besten Weg, die Transportkapazität durch Rumänien zu erhöhen“, so der Ressortminister. Im Oktober dieses Jahres habe Rumänien bereits die bisher größte Menge von drei Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine transportiert, „was zeigt, dass Raum ist für das angestrebte Ziel von vier Millionen Tonnen.“