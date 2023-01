Grippeepidemie in zwei Wochen zu Ende

Bukarest (ADZ) - Die Inzidenz an Grippeerkrankungen ist in der letzten Woche um 25 Prozent zurückgegangen, bzw. von rund 140.000 auf knapp 100.000 Fälle, weswegen man in rund zwei Wochen über das „Ende der Grippeepidemie“ sprechen könnte, erklärte Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD) am Sonntagabend in einer Fernsehsendung auf Prima TV, zitiert von der Nachrichtenagentur news.ro. Das Gesundheitsministerium hatte am 5. Januar den Ausbruch der Grippeepidemie erklärt und Empfehlungen zum Gesundheitsschutz formuliert.