Grippewelle nur leicht rückläufig

Bukarest (ADZ) – Mit fast 7400 Fällen klinischer und 216 Fällen laborbestätigter Grippe ist die Grippewelle leicht rückläufig, so der Wochenbericht des Nationalen Gesundheitsamts vom 5.-11. Februar. Es wurden 14 neue Grippetote verzeichnet. Die meisten Fälle sind in Bukarest (1181), gefolgt von Klausenburg (911), Kronstadt (556), Jassy und Prahova (beide 412). Außerdem wurden 128.070 Fälle von allgemeinen Atemwegsinfektionen gemeldet – 17,9 Prozent mehr als in derselben Woche der letzten Saison, aber 5,7 Prozent weniger als in der Vorwoche.