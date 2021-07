Großbrand in Plastikmülldepot

Salonta (ADZ) – Ein Brand hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einem Plastikmülldepot für Recycling in Salonta (Bihor) gewütet. Nachtschicht-Arbeiter hatten um 3.40 Uhr den Notruf ausgelöst. Die Löscharbeiten an den beiden auf 600 und 1300 Quadratmetern brennenden Hallen dauerten mehrere Stunden. 30 Feuerwehrleute, 7 Löschfahrzeuge und ein CBRN-Erkundungswagen zum Aufspüren von chemischen, biologischen, radio-logischen und nuklearen Gefahren waren im Einsatz. Nach Aussage der ISU-Sprecherin Bihor, Camelia Roșca, gab es keine Opfer.