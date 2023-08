Großbrand mit Opfern in Holz- und Treibstofflager

Eremitu (ADZ) - Ein Großbrand in einem Holz- und Treibstofflagerhaus in der Ortschaft Eremitu, Kreis Mureș, hat am Mittwochmorgen ein Todesopfer gefordert. Weitere drei Personen sind mit schweren Verbrennungen durch den Notdienst Mureș ins Krankenhaus eingeliefert worden, wie der Katastropenschutz ISU Mureș mitteilt. Der Brand erstreckte sich über rund 4600 Quadratmeter und zeichnete sich durch starke Rauchentwicklung aus. Die Bevölkerung wurde über eine RO-Alert-Nachricht gewarnt.



Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes Mureș, aus den anliegenden Kreisen Alba und Klausenburg, sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Eremitu, Vărgata und Miercurea Nirajului waren an dem Großeinsatz zur Brandbekämpfung beteiligt. Während der Löscharbeiten musste Verstärkung aus den Kreisen Hermannstadt, Bistritz-Nassod und Harghita angefordert werden. Auf 1800 Quadratmetern mit zwei Immobilien und einem Holzlager wurde mit neuen Einsatzrobotern gelöscht.