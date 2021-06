Großbrand Prahova: Brandstiftung vermutet

Ploiești (ADZ) – Als Ursache eines am Mittwoch früh ausgebrochenen Großbrandes in der Müllverbrennungsanlage Eco Burn SRL in Brazi (Prahova) wird mittler-weile Brandstiftung vermutet, so Umweltminister Barna Tanczos. Am Donnerstagmorgen wurden die verbrannten Überreste eines Leichnams gefunden, bei dem es sich mutmaßlich um einen Angestellten handelt, der sich unauthorisiert Zugang verschafft hat. In dem Areal von 4000 Quadratmetern verbrannten über 500 Tonnen Müll, darunter gefährlicher Sondermüll wie Farben, Öle, Medikamente und Krankenhausabfälle, erklärte der Leiter der Umweltbehörde, Octavian Berceanu. Auch die Firmenvertretung erklärte, von Brandstiftung auszugehen, vor zwei Monaten habe es bereits gebrannt. Die Anlage ist wegen wiederholten Umweltverstößen und Strafen von insgesamt 415.000 Lei seit Januar stillgelegt und vom Strom- und Gasnetz getrennt. Weil die dichte Rauchsäule hoch aufstieg, registrierten die Messgeräte am Boden zunächst keinen Anstieg an Schadstoffen.