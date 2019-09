Gründung des Holocaust-Museums beschlossen

Bukarest (ADZ) - Die in diesem Fall federführende Abgeordnetenkammer hat am Mittwoch das Gesetz über die Gründung eines Holocaust-Museums in Bukarest angenommen. Das verabschiedete Gesetz schreibt die Einrichtung des Nationalmuseums für die Geschichte der Juden und des Holocausts in Rumänien im gegenwärtigen Gebäude der Staatsanwaltschaft des hauptstädtischen Berufungsgerichts auf der Calea Victoriei Nr. 218 vor. Das künftige Museum wird dem Elie-Wiesel-Institut zur Erforschung des Holocausts untergeordnet sein und sich finanziell von Staatsgeldern, eigenen Einnahmen sowie durch Spenden und Sponsoring tragen.