Gründung einer Tierpolizei zur Diskussion gestellt

Bukarest (ADZ) – In Rumänien soll per Eilverordnung eine Tierpolizei gegründet werden, die auch ohne Mandat in ein Privatgrundstück eindringen kann, um ein Tier zu retten, verkündete Innenminister Marcel Vela am Dienstag.



Ein in Gefahr befindliches Tier soll auf richterlichen Beschluss beschlagnahmt werden können. Die Polizeiaktion darf fotografisch oder audiovisuell aufgezeichnet werden. Gefährdete Tiere sollen in Tierheimen behandelt und anschließend zur Adoption freigegeben werden. Eine Gefahr für ein Tier wird wie folgt definiert: Verletzen oder Foltern, Veranstaltung von Kämpfen mit oder zwischen Tieren, Schießen auf Haustiere oder gefangene Wildtiere, Nutzung von lebenden Tieren zur Dressur oder für das Training zur Aggressionskontrolle, unbeaufsichtigte Pferde oder Wiederkäuer auf öffentlichen Straßen.



Das Projekt steht für zehn Tage zur öffentlichen Debatte (dgj_transparenta@mai.gov.ro).