Grünes Licht für Dragneas Haftentlassung

Bukarest (ADZ) – Der Bewährungsausschuss der Bukarester Haftvollzugsanstalt Rahova hat am Mittwoch grünes Licht für die vorzeitige Haftentlassung des ehemaligen PSD-Chefs Liviu Dragnea gegeben, der 2019 wegen Anstiftung zu Amtsmissbrauch rechtskräftig zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden war. Der Ausschuss bescheinigte dem 58-jährigen Ex-Politiker, der bereits zwei Drittel seiner Haftstrafe abgesessen hat, eine „gute Führung“; das letzte Wort in puncto seiner vorzeitigen Haftentlassung sowie Aussetzung der Reststrafe auf Bewährung hat indes das Amtsgericht des 5. Bukarester Bezirks, das Ende April hierzu befinden will.